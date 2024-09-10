Обрано підрядника на відновлення озера льодовикового періоду на Виноградарі

Комунальники завершили тендер, а підготовчі роботи розпочнуться найближчим часом.

Джерело фото: umoloda.kyiv.ua

Комунальне підприємство «Плесо» завершило тендерний процес та уклало договір з підрядною організацією для відновлення озера Синє на Виноградарі в Києві. Про це повідомив генеральний директор КП «Плесо» Вячеслав Савицький. Про це повідомили в КМДА.

За його словами, найближчим часом підрядник разом із спеціалістами підприємства розробить детальний план робіт, який буде представлений громадськості для обговорення. Проєкт включатиме основні етапи відновлення, зокрема розчистку озера, очищення дна від мулу та облаштування з'єднувальних проток.

«Найближчим часом підрядна організація разом із нашими спеціалістами розробить і представить громаді проєкт виконання робіт. За його результатами обговорять основні алгоритми подальших дій, що виконуватимуться під час відновлення озера», — зазначив Савицький.

Актуальна інформація щодо прогресу робіт буде регулярно публікуватися на офіційному сайті КП «Плесо» та в соціальних мережах підприємства. Попередні спроби проведення відкритих торгів не увінчалися успіхом через невідповідність поданих документів учасниками та перевищення бюджетних лімітів.

Важливо, що озеро Синє є єдиним у місті озером льодовикового періоду. Доказом цієї версії є наявність на дні синього мулу, який і надає воді характерний синюватий відтінок.

Раніше ми писали, що обміліле озеро Синє на Виноградарі планують розчистити на глибину 5 метрів, відновити його гідрологічний режим через відкриття підземних джерел й наповнити водою природним шляхом.

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