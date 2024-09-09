Кабмін перейменував два міністерства

Мінкультури та Мінрозвику отримали нові назви.

Кабінет міністрів України змінив назви двох міністерств — Міністерства культури та Міністерства розвитку громад та територій. Про це йдеться у постанові уряду від 6 вересня 2024 року № 1028.

Зокрема, перейменували:

Міністерство культури та інформаційної політики України на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України;

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на Міністерство розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, Микола Точицький став новим міністром культури України.

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