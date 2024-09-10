Які види грошової допомоги передбачені для постраждалих від війни українців

УВКБ ООН надає екстрену, на ремонт та багатоцільову грошову допомогу для постраждалих від війни в Україні.

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Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) впроваджує програми грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших постраждалих від війни в Україні. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Екстрена грошова допомога надається родинам, які втратили свої домівки або зазнали пошкоджень через обстріли. Ця підтримка допомагає людям задовольнити нагальні потреби після вимушеної евакуації.

Грошова допомога на ремонт призначена для тих, чиє житло було зруйноване внаслідок бойових дій. Програма дає можливість відремонтувати пошкоджені будинки та повернутися до місць постійного проживання.

Багатоцільова грошова допомога забезпечує гнучкість для ВПО та інших постраждалих, дозволяючи самостійно вирішувати, як розподілити кошти: на продукти, одяг, оренду житла чи медичні послуги.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надало важливі поради для осіб, які знаходяться в Україні під час війни:

Залишатися на зв’язку та бути проінформованим. Важливо стежити за оновленнями через радіо, телебачення чи інтернет та слідувати офіційним порадам щодо безпеки. Прислухайтеся до повідомлень від надзвичайних служб і дотримуйтесь інструкцій, зокрема щодо комендантської години.

Зберігайте копії документів у безпечному місці. Це може бути як паперова, так і цифрова копія. У разі втрати документів наявність копій спростить їх відновлення у Державній міграційній службі.

Підтримка дітям під час обстрілів. Рекомендації щодо психологічної підтримки дітей під час обстрілів доступні на спеціальній сторінці УВКБ ООН.

Послуги та допомога. УВКБ ООН продовжує надавати свої послуги та робить усе можливе для їх посилення. За додатковою інформацією звертайтеся до HELP-сторінки УВКБ ООН в Україні.

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