Які види грошової допомоги передбачені для постраждалих від війни українців

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) впроваджує програми грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших постраждалих від війни в Україні. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Екстрена грошова допомога надається родинам, які втратили свої домівки або зазнали пошкоджень через обстріли. Ця підтримка допомагає людям задовольнити нагальні потреби після вимушеної евакуації.
Грошова допомога на ремонт призначена для тих, чиє житло було зруйноване внаслідок бойових дій. Програма дає можливість відремонтувати пошкоджені будинки та повернутися до місць постійного проживання.
Багатоцільова грошова допомога забезпечує гнучкість для ВПО та інших постраждалих, дозволяючи самостійно вирішувати, як розподілити кошти: на продукти, одяг, оренду житла чи медичні послуги.
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надало важливі поради для осіб, які знаходяться в Україні під час війни:
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