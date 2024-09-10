Практика судів
  1. В Україні

Які види грошової допомоги передбачені для постраждалих від війни українців

10:00, 10 вересня 2024
УВКБ ООН надає екстрену, на ремонт та багатоцільову грошову допомогу для постраждалих від війни в Україні.
Які види грошової допомоги передбачені для постраждалих від війни українців
Джерело фото: slovoidilo.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) впроваджує програми грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших постраждалих від війни в Україні. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Екстрена грошова допомога надається родинам, які втратили свої домівки або зазнали пошкоджень через обстріли. Ця підтримка допомагає людям задовольнити нагальні потреби після вимушеної евакуації.

Грошова допомога на ремонт призначена для тих, чиє житло було зруйноване внаслідок бойових дій. Програма дає можливість відремонтувати пошкоджені будинки та повернутися до місць постійного проживання.

Багатоцільова грошова допомога забезпечує гнучкість для ВПО та інших постраждалих, дозволяючи самостійно вирішувати, як розподілити кошти: на продукти, одяг, оренду житла чи медичні послуги.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надало важливі поради для осіб, які знаходяться в Україні під час війни:

  • Залишатися на зв’язку та бути проінформованим. Важливо стежити за оновленнями через радіо, телебачення чи інтернет та слідувати офіційним порадам щодо безпеки. Прислухайтеся до повідомлень від надзвичайних служб і дотримуйтесь інструкцій, зокрема щодо комендантської години.
  • Зберігайте копії документів у безпечному місці. Це може бути як паперова, так і цифрова копія. У разі втрати документів наявність копій спростить їх відновлення у Державній міграційній службі.
  • Підтримка дітям під час обстрілів. Рекомендації щодо психологічної підтримки дітей під час обстрілів доступні на спеціальній сторінці УВКБ ООН.
  • Послуги та допомога. УВКБ ООН продовжує надавати свої послуги та робить усе можливе для їх посилення. За додатковою інформацією звертайтеся до HELP-сторінки УВКБ ООН в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правникам, які займають не пов’язані з науковою роботою посади, можуть скасувати доплати за науковий ступінь

В рамках реформи правничої освіти пропонується скасування доплат за науковий ступінь фахівцям, які займають посади в сфері правничих професій, що не пов'язані із науковою або науково-педагогічною діяльністю.

Суддів, які системно зривають вибори голів судів, а також завчасно тікають зі з’їзду суддів, зможуть притягати до відповідальності

Оновлена редакція Кодексу суддівської етики дає можливість притягати до дисциплінарної відповідальності суддів, які зневажливо ставляться до суддівського самоврядування.

Верховний Суд вважає, що декриміналізація дрібних крадіжок не відбулася, бо законодавець не вніс зміни до Кримінального кодексу

Декриміналізація дрібних крадіжок без внесення змін до Кримінального кодексу неможлива – колегія суддів Верховного Суду передала питання на Об’єднану палату ККС.

Суддям дозволять використовувати штучний інтелект під час підготовки судових рішень

Використання штучного інтелекту в діяльності суддів буде обмежене і не повинно стосуватися оцінки і процесу ухвалення рішень.

Для бажаючих стати адвокатами введуть єдиний регулярний іспит – стало відомо, що передбачає Стратегія розвитку системи правосуддя

Також буде введений публічний електронний реєстр дисциплінарних рішень щодо адвокатів – «Судово-юридичній газеті» стали відомі деталі фінальної версії проекту Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства 2024-2029 роки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду