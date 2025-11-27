  1. В Україні

Програма допоможе профінансувати критичні видатки — Свириденко про домовленість з МВФ на $8,2 млрд

08:36, 27 листопада 2025
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна та МВФ досягли домовленості щодо нової 4-річної програми EFF на $8,2 млрд.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що тиждень активної роботи місії Міжнародного валютного фонду на чолі з керівником місії паном Гевіном Греєм у Києві завершився гарним результатом. 

«Загальний обсяг програми 8,2 млрд доларів на 4 роки. Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива у наступні роки. Домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ», - сказала вона.

Юлія Свириденко підкреслила, що МВФ підтвердив стійкість української економіки.

«Попри удари по енергетиці та інфраструктурі, економіка працює, а Україна демонструє здатність управляти ризиками і зберігати стабільність у найскладніших умовах.

По-друге, Уряд підготував бюджет-2026 відповідно до рамки нової програми МВФ — з акцентом на ефективність витрат кожної гривні. Розраховуємо на підтримку народних депутатів під час схвалення проєкту держбюджету в цілому», - сказала вона.

Також вона додала, що Україна продовжує курс на реформи. Наразі пріоритети незмінні: макроекономічна стабільність, боргова стійкість, прозорість і сильні інституції.

«Ми готові і надалі впроваджувати політики для боротьби з тіньовою економікою, протидіяти корупції та посилювати управління в державному секторі. Зокрема триває перезавантаження корпоративного управління у держпідприємствах і продовжується конкурс на посаду керівника митниці», - сказала  Юлія Свириденко.

