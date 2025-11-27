Ппрограмма поможет профинансировать критические расходы — Свириденко о договоренности с МВФ на $8,2 млрд

Юлия Свириденко подчеркнула, что МВФ подтвердил устойчивость украинской экономики.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что неделя активной работы миссии Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии господином Гэвином Грэем в Киеве завершилась хорошим результатом.

«Общий объем программы — 8,2 млрд долларов на 4 года. Эта программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая для нас критически важна в последующие годы. Договоренность еще должна быть утверждена Советом исполнительных директоров МВФ», — сказала она.

Юлия Свириденко подчеркнула, что МВФ подтвердил устойчивость украинской экономики.

«Несмотря на удары по энергетике и инфраструктуре, экономика работает, а Украина демонстрирует способность управлять рисками и сохранять стабильность в самых сложных условиях.

Во-вторых, Правительство подготовило бюджет-2026 в соответствии с рамками новой программы МВФ — с акцентом на эффективность расходов каждой гривны. Рассчитываем на поддержку народных депутатов при утверждении проекта госбюджета в целом», — сказала она.

Также она добавила, что Украина продолжает курс на реформы. Сейчас приоритеты неизменны: макроэкономическая стабильность, долговая устойчивость, прозрачность и сильные институты.

«Мы готовы и дальше внедрять политики для борьбы с теневой экономикой, противодействовать коррупции и усиливать управление в государственном секторе. В частности, продолжается перезагрузка корпоративного управления на госпредприятиях и продолжается конкурс на должность руководителя таможни», — сказала Юлия Свириденко.

