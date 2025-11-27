  1. Суспільство

27 листопада – яке сьогодні свято та головні події

09:19, 27 листопада 2025
27 листопада в Україні святкують День заснування Національної Академії Наук України.
27 листопада – яке сьогодні свято та головні події
Фото: shutterstock.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 27 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

27 листопада в Україні святкують День заснування Національної Академії Наук України. Національна академія наук України (НАНУ) була заснована 27 листопада 1918 року. Перші установчі збори об’єднали видатних учених того часу, і на них президентом Академії було обрано Володимира Вернадського, а секретарем — Агатангела Кримського. Академія отримала завдання координувати наукові дослідження в різних галузях, сприяти розвитку освіти та формувати наукову політику країни.

Також 27 листопада День подяки. Це традиційне свято, найвідоміше — у США та Канаді. Воно присвячене вдячності за врожай, життя, сім’ю та добробуту. У США День подяки сягає 1621 року, коли пілігрими у Плімуті (штат Массачусетс) святкували перший врожай разом із корінними американцями. Це було проявом вдячності за те, що вони вижили в новому світі та отримали врожай після важких випробувань. Свято стало офіційним лише 1863 року, коли президент Авраам Лінкольн оголосив четвертий четвер листопада національним Днем подяки.

Яке сьогодні церковне свято

27 листопада віряни святкують день пам’яті святого великомученика Якова Персіянина. Яків жив у Персії за часів царювання Сапора II (IV століття). Він був благочестивим християнином і займав високе становище при дворі. Його ревність у сповідуванні християнської віри привернула увагу влади, адже тодішній перський цар суворо переслідував християн, особливо тих, хто мав вплив при дворі.

Календар важливих подій за 27 листопада

1095 рік — на соборі в Клермоні Папа Урбан II проголосив початок Першого хрестового походу;

1001 рік — відбулася битва за Пешавар;

1620 рік — пілігрими висадилися на берегах Америки;

1893 рік — у Львові відбулася прем’єра п’єси Івана Франка “Украдене щастя”;

1895 рік — Альфред Нобель підписав свій заповіт, залишивши майно для створення Нобелівського фонду;

1897 рік — відкрито Єнакієвський металургійний завод, одне з найстаріших металургійних підприємств України;

1918 рік — відбулися перші установчі збори Української академії наук: президентом обрали Володимира Вернадського, секретарем — Агатангела Кримського;

1928 рік — в Одеській окрузі створено першу в СРСР машинно-тракторну станцію.

1937 рік — митрополит Василь (Липківський), знаний як “народний патріарх”, розстріляний за вироком трійки НКВС у 73 роки;

1943 рік — підрозділи УПА вступили в бій із двома дивізіями вермахту в Чорному лісі;

1952 рік — львівський тролейбус вирушив у свій перший рейс;

1992 рік — у Відні спалахнула пожежа в палаці Гофбург: вогонь пошкодив два гобелени XVIII століття та Великі й Малі зали;

2004 рік — Верховна Рада України визнала результати повторного голосування на виборах президента 21 листопада недійсними, оскільки вони не відображали волю народу, за це проголосували 323 депутати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]