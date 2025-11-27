27 листопада – яке сьогодні свято та головні події

27 листопада в Україні святкують День заснування Національної Академії Наук України.

Фото: shutterstock.com

У четвер, 27 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

27 листопада в Україні святкують День заснування Національної Академії Наук України. Національна академія наук України (НАНУ) була заснована 27 листопада 1918 року. Перші установчі збори об’єднали видатних учених того часу, і на них президентом Академії було обрано Володимира Вернадського, а секретарем — Агатангела Кримського. Академія отримала завдання координувати наукові дослідження в різних галузях, сприяти розвитку освіти та формувати наукову політику країни.

Також 27 листопада День подяки. Це традиційне свято, найвідоміше — у США та Канаді. Воно присвячене вдячності за врожай, життя, сім’ю та добробуту. У США День подяки сягає 1621 року, коли пілігрими у Плімуті (штат Массачусетс) святкували перший врожай разом із корінними американцями. Це було проявом вдячності за те, що вони вижили в новому світі та отримали врожай після важких випробувань. Свято стало офіційним лише 1863 року, коли президент Авраам Лінкольн оголосив четвертий четвер листопада національним Днем подяки.

Яке сьогодні церковне свято

27 листопада віряни святкують день пам’яті святого великомученика Якова Персіянина. Яків жив у Персії за часів царювання Сапора II (IV століття). Він був благочестивим християнином і займав високе становище при дворі. Його ревність у сповідуванні християнської віри привернула увагу влади, адже тодішній перський цар суворо переслідував християн, особливо тих, хто мав вплив при дворі.

Календар важливих подій за 27 листопада

1095 рік — на соборі в Клермоні Папа Урбан II проголосив початок Першого хрестового походу;

1001 рік — відбулася битва за Пешавар;

1620 рік — пілігрими висадилися на берегах Америки;

1893 рік — у Львові відбулася прем’єра п’єси Івана Франка “Украдене щастя”;

1895 рік — Альфред Нобель підписав свій заповіт, залишивши майно для створення Нобелівського фонду;

1897 рік — відкрито Єнакієвський металургійний завод, одне з найстаріших металургійних підприємств України;

1918 рік — відбулися перші установчі збори Української академії наук: президентом обрали Володимира Вернадського, секретарем — Агатангела Кримського;

1928 рік — в Одеській окрузі створено першу в СРСР машинно-тракторну станцію.

1937 рік — митрополит Василь (Липківський), знаний як “народний патріарх”, розстріляний за вироком трійки НКВС у 73 роки;

1943 рік — підрозділи УПА вступили в бій із двома дивізіями вермахту в Чорному лісі;

1952 рік — львівський тролейбус вирушив у свій перший рейс;

1992 рік — у Відні спалахнула пожежа в палаці Гофбург: вогонь пошкодив два гобелени XVIII століття та Великі й Малі зали;

2004 рік — Верховна Рада України визнала результати повторного голосування на виборах президента 21 листопада недійсними, оскільки вони не відображали волю народу, за це проголосували 323 депутати.

