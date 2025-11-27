27 ноября – какой сегодня праздник и главные события

27 ноября в Украине празднуют День основания Национальной Академии Наук Украины.

В четверг, 27 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

27 ноября в Украине празднуют День основания Национальной Академии Наук Украины. Национальная академия наук Украины (НАНУ) была основана 27 ноября 1918 года. Первое учредительное собрание объединило выдающихся ученых того времени, и на нем президентом Академии был избран Владимир Вернадский, а секретарем — Агатангел Крымский. Академия получила задачу координировать научные исследования в разных областях, содействовать развитию образования и формировать научную политику страны.

Также 27 ноября День благодарения. Это традиционный праздник, самый известный — в США и Канаде. Оно посвящено благодарности за урожай, жизнь, семью и благополучие. В США День благодарения уходит к 1621 году, когда пилигримы в Плимуте (штат Массачусетс) праздновали первый урожай вместе с коренными американцами. Это было проявление признательности за то, что они выжили в новом мире и получили урожай после тяжелых испытаний. Праздник стал официальным только в 1863 году, когда президент Авраам Линкольн объявил четвертый четверг ноября национальным Днем благодарения.

Какой сегодня церковный праздник

27 ноября верующие празднуют день памяти святого великомученика Якова Персиянина. Иаков жил в Персии во времена царствования Сапора II (IV век). Он был благочестивым христианином и занимал высокое положение при дворе. Его ревность в исповедовании христианской веры привлекла внимание власти, ведь тогдашний персидский царь строго преследовал христиан, особенно тех, кто оказывал влияние при дворе.

Календарь важных событий за 27 ноября

1095 год — на соборе в Клермоне Папа Урбан II провозгласил начало Первого крестового похода;

1001 год — произошло сражение за Пешавар;

1620 год — пилигримы высадились на берегах Америки;

1893 год — во Львове состоялась премьера пьесы Ивана Франко “Украденное счастье”;

1895 год — Альфред Нобель подписал свое завещание, оставив имущество для создания Нобелевского фонда;

1897 год — открыт Енакиевский металлургический завод, одно из старейших металлургических предприятий Украины;

1918 год — состоялось первое учредительное собрание Украинской академии наук: президентом избрали Владимира Вернадского, секретарем — Агатангела Крымского;

1928 год — в Одесском округе создана первая в СССР машинно-тракторная станция.

1937 год — митрополит Василий (Липковский), известный как “народный патриарх”, расстрелян по приговору тройки НКВД в 73 года;

1943 год — подразделения УПА вступили в бой с двумя дивизиями вермахта в Черном лесу;

1952 год — львовский троллейбус отправился в свой первый рейс;

1992 год — в Вене вспыхнул пожар во дворце Гофбург: огонь повредил два гобелена XVIII века и Большие и Малые залы;

2004 год — Верховная Рада Украины признала результаты повторного голосования на выборах Президента 21 ноября недействительными, поскольку они не отражали волю народа, за это проголосовали 323 депутата.

