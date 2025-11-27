  1. В Україні

США хочуть укласти мирну угоду до надання гарантій безпеки Україні — Politico

08:54, 27 листопада 2025
Марко Рубіо заявив європейськими посадовцями, що Дональд Трамп вестиме переговори про довгострокові гарантії безпеки України, які забезпечать Україні почуття безпеки.
США хочуть укласти мирну угоду до надання гарантій безпеки Україні — Politico
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що Сполучені Штати хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України. Про це повідомило видання Politico з посиланням на свої джерела.

Марко Рубіо під час телефонної розмови з європейськими посадовцями у 25 листопада заявив, що президент Дональд Трамп вестиме переговори про довгострокові гарантії безпеки України, які забезпечать Києву почуття безпеки.

Видання зазначає, що Трамп заявив, що не запрошуватиме Президента України Володимира Зеленського до Білого дому, доки не буде підписано угоду.

Ще Рубіо заявив європейським союзникам, що гарантії безпеки для України є пріоритетом для адміністрації і питанням, окремим від інших пунктів обговорення, щодо яких вже досягнуто згоди, додав європейський дипломат.

Співрозмовник також заявив, що США хочуть, щоб весь пакет був швидко узгоджений.

Держсекретар також згадав про кілька інших питань, які потрібно вирішити після укладення угоди, що, на думку європейців, означає територіальну цілісність України та замороження російських активів, за словами дипломата.

Згодом державний департамент спростував інтерпретацію коментарів Рубіо.

«Держсекретар Рубіо, разом з усією адміністрацією Трампа, чітко підкреслив, що гарантії безпеки повинні бути частиною будь-якої мирної угоди, про що він неодноразово заявляв як публічно, так і приватно», – сказав речник Державного департаменту Томмі Піготт.

Білий дім також наполягає на тому, що будь-який остаточний мирний план повинен містити гарантії безпеки.

«Адміністрація Трампа неодноразово заявляла, як публічно, так і приватно, що будь-яка угода повинна забезпечувати повні гарантії безпеки та стримування для України», – сказала речниця Анна Келлі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Україна війна Рубіо

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]