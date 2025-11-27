США хочуть укласти мирну угоду до надання гарантій безпеки Україні — Politico

Марко Рубіо заявив європейськими посадовцями, що Дональд Трамп вестиме переговори про довгострокові гарантії безпеки України, які забезпечать Україні почуття безпеки.

Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що Сполучені Штати хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України. Про це повідомило видання Politico з посиланням на свої джерела.

Марко Рубіо під час телефонної розмови з європейськими посадовцями у 25 листопада заявив, що президент Дональд Трамп вестиме переговори про довгострокові гарантії безпеки України, які забезпечать Києву почуття безпеки.

Видання зазначає, що Трамп заявив, що не запрошуватиме Президента України Володимира Зеленського до Білого дому, доки не буде підписано угоду.

Ще Рубіо заявив європейським союзникам, що гарантії безпеки для України є пріоритетом для адміністрації і питанням, окремим від інших пунктів обговорення, щодо яких вже досягнуто згоди, додав європейський дипломат.

Співрозмовник також заявив, що США хочуть, щоб весь пакет був швидко узгоджений.

Держсекретар також згадав про кілька інших питань, які потрібно вирішити після укладення угоди, що, на думку європейців, означає територіальну цілісність України та замороження російських активів, за словами дипломата.

Згодом державний департамент спростував інтерпретацію коментарів Рубіо.

«Держсекретар Рубіо, разом з усією адміністрацією Трампа, чітко підкреслив, що гарантії безпеки повинні бути частиною будь-якої мирної угоди, про що він неодноразово заявляв як публічно, так і приватно», – сказав речник Державного департаменту Томмі Піготт.

Білий дім також наполягає на тому, що будь-який остаточний мирний план повинен містити гарантії безпеки.

«Адміністрація Трампа неодноразово заявляла, як публічно, так і приватно, що будь-яка угода повинна забезпечувати повні гарантії безпеки та стримування для України», – сказала речниця Анна Келлі.

