США хотят заключить мирное соглашение до предоставления гарантий безопасности Украине — Politico

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что Соединенные Штаты хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

Марко Рубио во время телефонного разговора с европейскими должностными лицами 25 ноября заявил, что президент Дональд Трамп будет вести переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которые обеспечат Киеву чувство безопасности.

Издание отмечает, что Трамп заявил, что не пригласит Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, пока соглашение не будет подписано.

Также Рубио заявил европейским союзникам, что гарантии безопасности для Украины являются приоритетом для администрации и вопросом, отдельным от других пунктов обсуждения, по которым уже достигнуто согласие, добавил европейский дипломат.

Собеседник также заявил, что США хотят, чтобы весь пакет был быстро согласован.

Госсекретарь также упомянул о нескольких других вопросах, которые нужно решить после заключения соглашения, что, по мнению европейцев, означает территориальную целостность Украины и замораживание российских активов, по словам дипломата.

Позже Госдепартамент опроверг интерпретацию комментариев Рубио.

«Госсекретарь Рубио, вместе со всей администрацией Трампа, четко подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть частью любого мирного соглашения, о чем он неоднократно заявлял как публично, так и приватно», — сказал представитель Госдепартамента Томми Пиготт.

Белый дом также настаивает на том, что любой окончательный мирный план должен содержать гарантии безопасности.

«Администрация Трампа неоднократно заявляла, как публично, так и приватно, что любое соглашение должно обеспечивать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины», — сказала представительница Анна Келли.

