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В Госаудитслужбе считают, что у судебной власти нет органа контроля за использованием бюджетных средств, поэтому взяли на себя миссию проверить суды

07:30, 11 сентября 2024
Высший совет правосудия, утверждая положение об ГСА, не определил для Государственной судебной администрации полномочия по контролю за использованием судами бюджетных средств, считает Аудитслужба.
В Госаудитслужбе считают, что у судебной власти нет органа контроля за использованием бюджетных средств, поэтому взяли на себя миссию проверить суды
Источник фото: dasu.gov.ua
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Суды являются бюджетными учреждениями, следовательно – подконтрольными органам государственного финансового контроля. А в Конституции и в законах не определен орган именно в судебной ветви власти, который отвечал бы за такой контроль. Даже Высший совет правосудия, утверждая положение о Государственной судебной администрации, не определил соответствующие полномочия для ГСА. Об этом указала Государственная аудиторская служба в ответе на запрос «Судебно-юридической газете» относительно оснований начала своей миссии по ревизии деятельности судов.

«Отмечаем, что судебная власть – хотя и является отдельной ветвью государственной власти, однако она является элементом механизма государства, участвующего в выполнении функций государства и наделенного властными полномочиями, и, со своей стороны, должна отчитываться перед государством за бюджетные средства, что израсходованы на ее содержание.

В то же время Конституция Украины и Закон не содержат никакой нормы, которая определяла бы конкретный орган государственной власти именно в судебной власти (как отдельной ветви государственной власти), который был бы наделен полномочиями по контролю в части использования судами бюджетных средств.

В частности, Закон не определяет полномочия Государственной судебной администрации Украины в части контроля за использованием бюджетных средств распорядителями более низкого уровня, которыми в этом случае являются суды.

Кроме того, ни один из 56 пунктов Положения о Государственной судебной администрации Украины, утвержденного решением Высшего совета правосудия от 17.01.2019 №141/0/15-19, не определяет для ГСА Украины полномочия по контролю за использованием судами бюджетных средств» - подчеркнула в своем ответе Аудитслужба.

Также там добавили, что «меры государственного финансового контроля в судах никак не посягают на независимость судей, не влияют на принципы правосудия и не приводят к вмешательству в процесс осуществления правосудия».

Кроме того, в Госаудитслужбе подчеркнули, что законодательство не обязывает согласовывать решение о проведении мероприятий государственного финансового контроля с Кабинетом Министров, Министерством финансов, Счетной палатой Украины, другими государственными органами. То есть, она может определять субъектов контроля по собственному усмотрению.

Напомним, Высший совет правосудия, в отличие от Совета судей Украины, пока не высказал никакой публичной позиции относительно проведения Государственной аудиторской службой ревизий деятельности судов, не предусмотренных законодательством и которые, по мнению ССУ, является формой давления.

При этом, согласно Конституции, именно ВСП «принимает меры по обеспечению независимости судей». Из ответа ВСП, предоставленного «Судебно-юридической газете» 5 сентября, следует, что председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик имеет у себя в проверке данный вопрос еще с июля. Пока, после истечения почти двух месяцев, Григорий Усик проводит проверку «с целью установления (подтверждения) фактов вмешательства в деятельность судьи, а также действий, несущих угрозу независимости судей и авторитета правосудия». Информация о результатах станет известна после рассмотрения обращения.

Кроме того, в ВСП 5 июля поступило письмо ОО «Ассоциация судей хозяйственных судов Украины» относительно дальнейших действий судов по реализации приказа Государственной аудиторской службы от 24 мая 2024 года № 108. Впрочем, в данном случае это письмо решили переадресовать Совету судей.

Ниже приводим предоставленный Аудитслужбой по запросу «Судебно-юридической газеты» перечень судов, в которых запланировано проведение ревизий отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности апелляционных судов и местных судов в III и IV кварталах 2024 года, и информацию о начале указанных контрольных мероприятий по состоянию на 4 сентября.

Автор: Наталя Мамченко 

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