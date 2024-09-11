В Госаудитслужбе считают, что у судебной власти нет органа контроля за использованием бюджетных средств, поэтому взяли на себя миссию проверить суды

Высший совет правосудия, утверждая положение об ГСА, не определил для Государственной судебной администрации полномочия по контролю за использованием судами бюджетных средств, считает Аудитслужба.

Источник фото: dasu.gov.ua

Суды являются бюджетными учреждениями, следовательно – подконтрольными органам государственного финансового контроля. А в Конституции и в законах не определен орган именно в судебной ветви власти, который отвечал бы за такой контроль. Даже Высший совет правосудия, утверждая положение о Государственной судебной администрации, не определил соответствующие полномочия для ГСА. Об этом указала Государственная аудиторская служба в ответе на запрос «Судебно-юридической газете» относительно оснований начала своей миссии по ревизии деятельности судов.

«Отмечаем, что судебная власть – хотя и является отдельной ветвью государственной власти, однако она является элементом механизма государства, участвующего в выполнении функций государства и наделенного властными полномочиями, и, со своей стороны, должна отчитываться перед государством за бюджетные средства, что израсходованы на ее содержание.

В то же время Конституция Украины и Закон не содержат никакой нормы, которая определяла бы конкретный орган государственной власти именно в судебной власти (как отдельной ветви государственной власти), который был бы наделен полномочиями по контролю в части использования судами бюджетных средств.

В частности, Закон не определяет полномочия Государственной судебной администрации Украины в части контроля за использованием бюджетных средств распорядителями более низкого уровня, которыми в этом случае являются суды.

Кроме того, ни один из 56 пунктов Положения о Государственной судебной администрации Украины, утвержденного решением Высшего совета правосудия от 17.01.2019 №141/0/15-19, не определяет для ГСА Украины полномочия по контролю за использованием судами бюджетных средств» - подчеркнула в своем ответе Аудитслужба.

Также там добавили, что «меры государственного финансового контроля в судах никак не посягают на независимость судей, не влияют на принципы правосудия и не приводят к вмешательству в процесс осуществления правосудия».

Кроме того, в Госаудитслужбе подчеркнули, что законодательство не обязывает согласовывать решение о проведении мероприятий государственного финансового контроля с Кабинетом Министров, Министерством финансов, Счетной палатой Украины, другими государственными органами. То есть, она может определять субъектов контроля по собственному усмотрению.

Напомним, Высший совет правосудия, в отличие от Совета судей Украины, пока не высказал никакой публичной позиции относительно проведения Государственной аудиторской службой ревизий деятельности судов, не предусмотренных законодательством и которые, по мнению ССУ, является формой давления.

При этом, согласно Конституции, именно ВСП «принимает меры по обеспечению независимости судей». Из ответа ВСП, предоставленного «Судебно-юридической газете» 5 сентября, следует, что председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик имеет у себя в проверке данный вопрос еще с июля. Пока, после истечения почти двух месяцев, Григорий Усик проводит проверку «с целью установления (подтверждения) фактов вмешательства в деятельность судьи, а также действий, несущих угрозу независимости судей и авторитета правосудия». Информация о результатах станет известна после рассмотрения обращения.

Кроме того, в ВСП 5 июля поступило письмо ОО «Ассоциация судей хозяйственных судов Украины» относительно дальнейших действий судов по реализации приказа Государственной аудиторской службы от 24 мая 2024 года № 108. Впрочем, в данном случае это письмо решили переадресовать Совету судей.

Ниже приводим предоставленный Аудитслужбой по запросу «Судебно-юридической газеты» перечень судов, в которых запланировано проведение ревизий отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности апелляционных судов и местных судов в III и IV кварталах 2024 года, и информацию о начале указанных контрольных мероприятий по состоянию на 4 сентября.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.