Руководитель ОП Андрей Ермак представил новых заместителей и рассказал о направлениях их работы

Виктор Микита будет работать с регионами, а Ирина Верещук же будет сконцентрирована на вопросах, которыми занималась на должности в Правительстве.

Источник фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время совещания с главами областных государственных администраций представил своих новых заместителей – Ирину Верещук и Виктора Микиту.

По словам руководителя ОП, Виктор Микита будет работать с регионами и продолжит то, чем занимался Алексей Кулеба. Ирина Верещук же будет сконцентрирована на вопросах, которыми занималась на должности в Правительстве: внутренне перемещенные граждане, дети и защита их прав, в том числе детей, находящихся в прифронтовых регионах, и все гуманитарные вопросы.

Андрей Ермак особо отметил важность усиления работы Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, который должен обеспечивать качественную коммуникацию с общинами. Он также отметил, что необходимо развивать сотрудничество между регионами Украины и стран-партнеров, прежде всего США, Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Виктор Микита назвал приоритетными направлениями для себя работу с прифронтовыми регионами и наработку коммуникации со всеми областями для оперативного решения вопросов, в частности, относительно восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры и поддержки бизнеса.

«Планирую встретиться с каждым главой областной администрации – уже разработан график встреч, – чтобы понять проблемы каждого региона. Важно также создать коммуникацию с Кабинетом Министров. И хочу внести определенные изменения в подходы к проведению Конгресса для улучшения коммуникации», – сказал он.

Ирина Верещук отметила, что будет заниматься помощью ВПЛ и детям, проживающим вблизи линии фронта, а также будет работать над реинтеграцией детей, возвращенных из депортации.

«Отдельный чрезвычайно важный трек – это ветераны. Они будут в топе президентского и нашего внимания. Уверена, что вместе с новой министеркой по делам ветеранов мы сумеем дать новый импульс ветеранской политике», – добавила она.

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