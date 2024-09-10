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Керівник ОП Андрій Єрмак представив нових заступників і розповів про напрями їхньої роботи

19:58, 10 вересня 2024
Віктор Микита працюватиме з регіонами, а Ірина Верещук ж буде сконцентрована на питаннях, якими займалася на посаді в Уряді.
Керівник ОП Андрій Єрмак представив нових заступників і розповів про напрями їхньої роботи
Джерело фото: president.gov.ua
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час наради з головами обласних державних адміністрацій представив своїх нових заступників – Ірину Верещук та Віктора Микиту.

За словами керівника ОП, Віктор Микита працюватиме з регіонами й продовжить те, чим займався Олексій Кулеба. Ірина Верещук ж буде сконцентрована на питаннях, якими займалася на посаді в Уряді: внутрішньо переміщені громадяни, діти й захист їхніх прав, зокрема тих дітей, що перебувають у прифронтових регіонах, та всі гуманітарні питання.

Андрій Єрмак окремо відзначив важливість посилення роботи Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, який має забезпечувати якісну комунікацію з громадами. Він також наголосив на тому, що необхідно розвивати спів працю між регіонами України та країн-партнерів, передусім США, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. 

Віктор Микита назвав пріоритетними напрямами для себе роботу з прифронтовими регіонами та напрацювання комунікації з усіма областями для оперативного розв'язання питань, зокрема щодо відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та підтримки бізнесу.

«Планую зустрітися з кожним головою обласної адміністрації – уже розроблений графік зустрічей, – щоб зрозуміти проблеми кожного регіону. Важливо також створити комунікацію з Кабінетом Міністрів. І хочу внести певні зміни у підходи до проведення Конгресу для покращення комунікації», – сказав він.

Ірина Верещук зазначила, що займатиметься допомогою ВПО та дітям, які проживають поблизу лінії фронту, а також працюватиме над реінтеграцією дітей, повернених із депортації.

«Окремий надзвичайно важливий трек – це ветерани. Вони будуть у топі президентської та нашої уваги. Впевнена, що разом із новою міністеркою у справах ветеранів ми зуміємо дати новий імпульс ветеранській політиці», – додала вона.

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