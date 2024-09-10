Володимир Зеленський закликав дипломатів подумати, чи справді варто їм бути в системі МЗС

Як наголосив Президент, у цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити.

Під час вечірнього звернення до громадян у вівторок, 10 вересня, Президент Володимир Зеленський повідомив, що один із завдань нового міністра МЗС Андрія Сибіги буде переналаштувати систему української дипломатії.

«Сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. І, зокрема, це буде одним із його основних завдань зараз – переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики», - сказав Глава держави.

Він наголосив, що Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема, у Європі.

«Україні потрібні значно більш змістовні відносини та співпраця, ніж є зараз, із країнами Латинської Америки, із країнами Африки й Азії. Ми маємо реалізувати весь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами. І з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною, нам потрібен справді стратегічний рівень співпраці», - зауважив Володимир Зеленський.

Президент відмітив, що дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом.

«Це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. Дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий Саміт миру, а отже – максимально активна робота з усіма нашими партнерами у групах щодо пунктів Формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім у нашій, українській, дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави, і кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи справді варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити», - наголосив Глава держави.

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