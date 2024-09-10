Прем'єр Денис Шмигаль розповів про основну ідею створення Міністерства повернення

За словами глави Уряду, сьогодні уже менш як 80% українців готові повернутися додому з-за кордону.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 10 вересня розповів про основну ідею створення Міністерства повернення українців.

«Ідея створення цього міністерства в тому, що ми приділяємо увагу 7,5 мільйона українців, які сьогодні знаходяться за межами нашої держави», - зазначив він.

Очільник Уряду зауважив, що зараз стратегія повернення українських громадян додому розподілена у функціоналі Міністерства економіки, Міністерства реінтеграції, Міністерства соцполітики, Міністерства закордонних справ, «тобто в кожному міністерстві потрошки цієї стратегії сьогодні розпорошено і, насправді, вона не виділена як пріоритет».

«Ми хочемо пріоритезувати цю роботу не лише в документі, в стратегії, ми хочемо її пріоритезувати в реальності. Ми маємо намір залучити команду людей, які щоденно будуть займатися стратегією повернення українців», - підкреслив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що першочергово для того, щоб повернути українців, їх потрібно мотивувати.

Влада розуміє, що не всі українці повернуться, проте «процес повернення має бути організований, скоординований. В цьому і є ідея створення міністерства, яке допоможе скоординувати мільйони українців за кордоном, яке допоможе повернути мільйони українців додому, допоможе реалізувати цю стратегію».

За словами глави Уряду, зараз йде робота над тим як, в реальності імплементувати ці ідеї для того, щоб це було ефективно.

«Ми розуміємо, де найбільше українців в європейських країнах. Ми розуміємо, як організувати це по світу, будемо це імплементувати і втілювати в життя», - резюмував Шмигаль.

За словами Прем’єра, з 7,5 млн громадян, які виїхали, станом на сьогодні близько 900 тисяч українців перебувають в Польщі, близько 1,3 млн – в Німеччині.

«Всі інші розосереджені. Третьою країною, де найбільша кількість українців, є Чехія... Згідно з опитуванням, на початку війни понад 95% українців виявили бажання повернутися. Сьогодні, на жаль, війна триває довго. Відбулася адаптація українців, адаптація дітей, асиміляція. Сьогодні уже менш як 80% українців готові повернутися додому», - заявив він.

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