У Києві на спортивному майданчику стався вибух – що відомо

За інформацією поліції, відбулося спрацювання страйкбольної гранати.

На стадіоні в Солом’янському районі столиці відбувся вибух внаслідок спрацювання страйкбольної гранати. Як повідомили у поліції столиці, на місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та медики.

За інформацією правоохоронців, на даний час за допомогою до лікарів звернувся 17-річний підліток, який перебував на стадіоні – у нього діагностовано гостру реакцію на стрес. Інших постраждалих немає.

У поліції зазначають, що правоохоронці встановлюють всі обставини події, також встановлюється особа, яка задіяла вибуховий пристрій.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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