Ожидается, что ракеты класса «воздух-поверхность» (JASSM) включат в пакет вооружений этой осенью, хотя окончательное решение до сих пор не принято.

Источник фото: LEAH MILLIS

США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могли бы достигнуть глубины рф. Однако Киеву придется подождать несколько месяцев для урегулирования технических вопросов, возникающих перед любой поставкой. По информации Reuters, об этом заявили представители США.

Как заявили три источника, которые отказались назвать свои имена, так как они не уполномочены обсуждать эту тему, ожидается, что ракеты класса «воздух-поверхность» (JASSM) включат в пакет вооружений этой осенью, хотя окончательное решение до сих пор не принято.

Как предположили военные аналитики, применение малозаметных JASSM, имеющих большую дальность поражения, чем большинство других ракет из нынешнего арсенала Украины, может отодвинуть российские плацдармы и склады поставок на сотни километров.

Как ранее заявил Владимир Зеленский, если бы партнеры сняли все ограничения по дальнобойности, то Украина не нуждалась бы в физическом заходе, в частности, на Курщину ради защиты украинских граждан в пограничье и уничтожения российского потенциала агрессии.

По словам Президента, ситуация на Донетчине такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала.

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