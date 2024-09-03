США близькі до домовленості щодо ракет дальньої дії для України – ЗМІ

Очікується, що ракети класу «повітря-поверхня» (JASSM) включать до пакета озброєнь цієї осені, хоча остаточне рішення досі не прийнято.

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США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які могли б досягти глибини рф. Проте Києву доведеться почекати кілька місяців для урегулювання технічних питань, які виникають перед будь-яким постачанням. За інформацією Reuters, про це заявили представники США.

Як заявили три джерела, які відмовилися назвати свої імена, оскільки вони не уповноважені обговорювати цю тему, очікується, що ракети класу «повітря-поверхня» (JASSM) включать до пакета озброєнь цієї осені, хоча остаточне рішення досі не прийнято.

Як припустили військові аналітики, застосування малопомітних JASSM, які мають більшу дальність ураження, ніж більшість інших ракет з нинішнього арсеналу України, може відсунути російські плацдарми й склади постачання на сотні кілометрів.

Як раніше заявив Володимир Зеленський, якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії.

За словами Президента, ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу.

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