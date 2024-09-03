Рада включила Сили безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ

Верховна Рада остаточно підтримала утвердження Сил безпілотних систем.

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Верховна Рада прийняла в цілому закон про включення до окремих родів сил ЗСУ – Сил безпілотних систем. «За» проголосували 294 депутати.

Закон №11507 спрямований наростити спроможності ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських і наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування.

Реалізація закону буде здійснена в межах коштів бюджету Міністерства оборони на відповідний рік.

Нагадаємо, цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем в Україні.

Згідно з наказом Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковник Вадим Сухаревський призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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