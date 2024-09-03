Педагоги, які працюють за кордоном, матимуть право на зарахування цього періоду до стажу

Час роботи за кордоном зарахують до стажу педагогічної роботи в разі надання підтверджувальних документів.

Педагогічні й науково-педагогічні працівники, які працюють за кордоном, матимуть право на зарахування періоду їхньої роботи на педагогічних посадах до стажу, який дає право на отримання надбавки за вислугу років в Україні. Відповідне рішення ухвалив Уряд.

Як пояснють у Міністерстві освіти та науки, до сьогодні час роботи на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників за межами України зараховували до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років, якщо це передбачали міжнародні угоди (договори). Проте є країни, з якими Україна не має міжнародних угод (договорів) про зарахування роботи за кордоном до стажу працівника в Україні. Водночас після початку повномасштабної війни коло країн, у яких працевлаштовані українські педагогічні та науково-педагогічні працівники, значно розширилося.

Дотепер працівникам, які повернулися в Україну і працевлаштувалися в заклади освіти на посади педагогічних чи науково-педагогічних працівників, не мали права зарахувати час роботи за кордоном до стажу для виплати надбавки за вислугу років. Рішення Уряду врегулювало це питання.

Наприклад, пояснюють у МОН до початку повномасштабного вторгнення рф учитель працював у школі в Бердянську, мав педагогічний стаж 17 років і отримував надбавку 20%. Потім він звільнився та вимушений був переїхати до Люксембургу, де влаштувався вихователем у муніципальній школі. Пропрацював 3 роки, а потім після завершення війни повернувся в Україну. Так, ці 3 роки, які він працював вихователем, після повернення в Україну та працевлаштування на педагогічну посаду зарахують у стаж для виплати надбавки. І тепер ця людина буде отримувати не 20% посадового окладу вчителя, а 30%, пояснюють у МОН.

Час роботи за кордоном зарахують до стажу педагогічної роботи в разі надання підтверджувальних документів (трудового договору, угоди тощо). Це правило діятиме під час воєнного стану та впродовж одного року після його припинення.

Також до стажу педагогічної роботи зарахують і час, коли педагогічні та науково-педагогічні працівники фактично не працювали, але за ними зберігалося місце роботи (посада) та/або заробітна плата (повністю або частково).

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