Педагоги, работающие за границей, будут иметь право на зачисление этого периода в стаж

Время работы за границей зачислят в стаж педагогической работы в случае предоставления подтверждающих документов.

Педагогические и научно-педагогические работники, работающие за границей, будут иметь право на зачисление периода их работы на педагогических должностях в стаж, дающий право на получение надбавки за выслугу лет в Украине. Соответствующее решение приняло Правительство.

Как поясняют в Министерстве образования и науки, до настоящего времени время работы на должностях педагогических и научно-педагогических работников за пределами Украины относилось к стажу педагогической работы для выплаты надбавки за выслугу лет, если это предусматривали международные соглашения (договоры). Однако есть страны, с которыми у Украины нет международных соглашений (договоров) о зачислении работы за границей в стаж работника в Украине. В то же время после начала полномасштабной войны круг стран, где трудоустроены украинские педагогические и научно-педагогические работники, значительно расширился.

До сих пор работникам, вернувшимся в Украину и трудоустроившимся в учебные заведения на должности педагогических или научно-педагогических работников, не имели права отнести время работы за границей в стаж для выплаты надбавки за выслугу лет. Решение Правительства урегулировало этот вопрос.

Например, объясняют в МОН до начала полномасштабного вторжения рф учитель работал в школе в Бердянске, имел педагогический стаж 17 лет и получал надбавку 20%. Затем он уволился и вынужден был переехать в Люксембург, где устроился воспитателем в муниципальной школе. Проработал 3 года, а затем после окончания войны вернулся в Украину. Так, эти 3 года, которые он работал воспитателем, по возвращении в Украину и трудоустройства на педагогическую должность зачислят в стаж для выплаты надбавки. И тогда этот человек будет получать не 20% должностного оклада учителя, а 30%, объясняют в МОН.

Время работы за границей зачислят в стаж педагогической работы в случае предоставления подтверждающих документов (трудового договора, соглашения и т.п.). Это правило будет действовать во время военного положения и в течение одного года после его прекращения.

Также в стаж педагогической работы отнесут и время, когда педагогические и научно-педагогические работники фактически не работали, но за ними сохранялось место работы (должность) и/или заработная плата (полностью или частично).

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