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Верховная Рада одобрила законопроект о запрете мобилизации до 25 лет, но только за основу

14:40, 3 сентября 2024
До 25 лет мобилизовать не будут, а кого успели мобилизовать – уволят в запас – Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении.
Верховная Рада одобрила законопроект о запрете мобилизации до 25 лет, но только за основу
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Парламент сделал шаг на решение законодательной коллизии, по которой в Украине можно мобилизовать мужчин до 25 лет, ранее признанных ограниченно пригодными. Верховная Рада 3 сентября приняла за основу законопроект 11379, который не позволяет мобилизовать мужчин до 25 лет, признанных ограниченно годными до вступления в силу закона об отмене статуса ограниченно годных. Если же таких мужчин уже успели мобилизовать – они смогут уволиться в запас.

Напомним, несмотря на позиции Минобороны и Генштаба ВСУ, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решил внести доработанный законопроект №11379-д, устраняющий правовую коллизию, позволяющую мобилизовать военнообязанных до 25-летнего возраста. На своем заседании Комитет рекомендовал парламенту принять этот законопроект сразу в целом.

Впрочем, пока он принят только за основу.

Доработанным проектом предлагается внести изменения в заключительные положения законов «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и установить, что на протяжении действия военного положения:

- военнообязанные, которые на день вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» от 21 марта 2024 года №3621-IX состояли на военном учете военнообязанных как по состоянию здоровья признанные непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время, – не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период из числа лиц, которые на день вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» от 21 марта 2024 года № 3621-IX состояли на военном учете военнообязанных как такие, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время, и не достигли 25-летнего возраста, могут быть уволены с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Автор: Наталя Мамченко 

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