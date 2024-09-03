Верховна Рада схвалила законопроект про заборону мобілізації до 25 років, але лише за основу

До 25 років мобілізувати не будуть, а кого встигли мобілізувати – звільнять у запас – Верховна Рада прийняла законопроект в першому читанні.

Парламент зробив крок на вирішення законодавчої колізії, через яку в Україні можна мобілізувати чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними. Верховна Рада 3 вересня прийняла за основу законопроект законопроект 11379, який не дозволяє мобілізувати чоловіків до 25 років, визнаних обмежено придатними до вступу в силу закону про скасування статусу обмежено придатних. Якщо ж таких чоловіків вже встигли мобілізувати – вони зможуть звільнитися у запас.

Нагадаємо, незважаючи на позиції Міноборони і Генштабу ЗСУ, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вирішив внести доопрацьований законопроект №11379-д, що усуває правову колізію, яка дає змогу мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку. На своєму засіданні Комітет рекомендував парламенту прийняти цей законопроект відразу в цілому.

Втім, поки що його прийнято лише за основу.

Доопрацьованим проектом пропонується внести зміни до прикінцевих положень законів «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та встановити, що упродовж дії воєнного стану:

- військовозобов’язані, які на день набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» від 21 березня 2024 року №3621-IX перебували на військовому обліку військовозобов’язаних як такі, що за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, – не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

- військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період з числа осіб, які на день набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» від 21 березня 2024 року № 3621-IX перебували на військовому обліку військовозобов’язаних як такі, що за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, та які не досягли 25-річного віку можуть бути звільнені з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.