Внаслідок удару по Інституту звʼязку у Полтаві загинуло понад 40 людей, більше 180 поранені, – Володимир Зеленський

Люди опинились під завалами, триває рятувальна операція.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що по Полтаві росія випустила дві балістичні ракети. Внаслідок удару зафіксовано влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку.

Зараз відомо про 41 загиблого, ще 180 людей поранені.

«Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого», — заявив Зеленський.

Президент доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

Триває рятувальна операція.

Міністерство оборони підтвердило російський удар по будівлі інституту зв'язку у Полтаві.

Окупанти вдарили двома балістичними ракетами. Часовий проміжок між тривогою і прильотом був дуже коротким і застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

"Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу", - заявили у Міністерстві.

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