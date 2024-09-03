В результате удара по Институту связи в Полтаве погибли более 40 человек, более 180 ранены, – Владимир Зеленский

Люди оказались под завалами, идет спасательная операция.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по Полтаве россия выпустила две баллистические ракеты. В результате удара зафиксировано попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи.

Сейчас известно о 41 погибшем, еще 180 человек ранены.

«Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, многие погибшие. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем», — заявил Зеленский.

Президент поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.

Продолжается спасательная операция.

Министерство обороны подтвердило российский удар по зданию института связи в Полтаве.

Оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами. Временный промежуток между тревогой и прилетом был очень коротким и застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

"Частно разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. В настоящее время спасатели продолжают работу", - заявили в Министерстве.

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