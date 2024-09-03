В Киевской области мужчина нашел во своем дворе российскую мину, фото

Опасный боеприпас остался после пребывания окупантов на части Киевщины.

В Киевской области мужчина обнаружил на своем дворе противотанковую мину, которую оставили оккупанты. Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Так, саперы ликвидировали боеприпас, найденный во дворе одного из частных домохозяйств в Полесской общине Вышгородского района.

ГСЧС рассказывает, что хозяин обратился за помощью после обнаружения подозрительного предмета, который, по его словам, остался после нахождения военных оккупационных сил на этой территории.

Саперы обследовали участок и изъяли противотанковую противогусеничную мину ТМ-62П. Боеприпас был транспортирован на специальный полигон, где он будет уничтожен. К счастью, другие взрывоопасные предметы не обнаружены, и территория снова стала безопасной.

«Обращаемся к каждому из вас: будьте осторожны и бдительны, даже на привычной для вас территории, замечайте изменения.

Если вы обнаружили подозрительные предметы на своей территории или в других местах, немедленно обращайтесь в компетентные службы. Помните, ваша безопасность – в ваших руках, но специалисты всегда готовы прийти на помощь», – напомнили спасатели.

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