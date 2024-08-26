Кабмін зареєстрував законопроект про зміни до закону про Збройні Сили України

Передбачені зміни до закону про Збройні Сили шляхом включення до окремих родів сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Джерело фото: armyinform.com.ua

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Уряд зареєстрував у парламенті законопроект 11507 про внесення зміни до статті 3 Закону «Про Збройні Сили України» з метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування.

Передбачено внесення зміни до ч. 1 статті 3 Закону «Про Збройні Сили України» шляхом включення до окремих родів сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, чинна редакція передабчає, що окремі роди сил Збройних Сил України – це Сили спеціальних операцій, Сили територіальної оборони, Сили логістики, Сили підтримки, Медичні сили.

Реалізація закону буде здійснена в межах коштів бюджету Міністерства оборони на відповідний рік.

Нагадаємо, цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем в Україні.

Згідно з наказом Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковник Вадим Сухаревський призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Автор: Наталя Мамченко

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