Кабмин зарегистрировал законопроект об изменениях в закон о Вооруженных Силах Украины

Предусмотрены изменения в закон о Вооруженных Силах путем включения в отдельные роды сил ВСУ – Сил беспилотных систем.

Источник фото: armyinform.com.ua

Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект 11507 о внесении изменений в статью 3 Закона «О Вооруженных Силах Украины» с целью наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечение их готовности к применению.

Предусмотрено внесение изменения в ч. 1 статьи 3 Закона «О Вооруженных Силах Украины» путем включения в отдельные роды сил ВСУ – Сил беспилотных систем.

Напомним, действующая редакция предсказывает, что отдельные роды сил Вооруженных Сил Украины – это Силы специальных операций, Силы территориальной обороны, Силы логистики, Силы поддержки, Медицинские силы.

Реализация закона будет осуществлена ​​в пределах средств бюджета Министерства обороны на год.

Напомним, в текущем году Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №382/2024, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о создании Сил беспилотных систем в Украине.

Согласно приказу Министра обороны Украины от 10 июня 2024 полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

Автор: Наталя Мамченко

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