Рада включила Силы беспилотных систем в отдельные роды сил ВСУ

Верховная Рада окончательно поддержала утверждение Сил беспилотных систем.

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Верховная Рада приняла в целом закон о включении в отдельные роды сил ВСУ – Сил беспилотных систем. «За» проголосовали 294 депутата.

Закон №11507 направлен нарастить возможности ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечению их готовности к применению.

Реализация закона будет осуществлена ​​в пределах средств бюджета Министерства обороны на год.

Напомним, в текущем году Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №382/2024, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о создании Сил беспилотных систем в Украине.

Согласно приказу Министра обороны Украины от 10 июня 2024 полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

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