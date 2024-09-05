Столтенберг заявил, что Украина имеет право на самооборону с помощью ракет большой дальности

По словам генсека НАТО, Украина много чего достигла во время Курской операции.

Источник фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина достигла «много чего» во время Курской операции и имеет право на самооборону, в том числе с помощью ракет большой дальности, которые могут достигать военных целей на территории рф. Заявление, которое приводит Reuters, генсек НАТО сделал во время визита в Осло.

В то же время, по словам Столтенберга, сложно сказать, как ситуация будет развиваться дальше.

«Только украинцы могут сделать необходимый сложный выбор, например, относительно того, где развернуть свои силы и какой тип войны уместен в этой ситуации», – сказал он.

По словам генсека НАТО, Украина имеет право на самооборону, в том числе посредством ракет большой дальности, которые могут достигать военных целей на территории рф.

«Я рад, что много стран НАТО предоставили такую ​​возможность, а те, кто все еще имеют ограничения, смягчили их, чтобы Украина могла защитить себя», – добавил Столтенберг.

Накануне в СМИ появилась информация, что США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могли бы достигнуть глубины рф. Однако Киеву придется подождать несколько месяцев для урегулирования технических вопросов, возникающих перед любой поставкой.

Как ранее заявил Владимир Зеленский, если бы партнеры сняли все ограничения по дальнобойности, то Украина не нуждалась бы в физическом заходе, в частности, на Курщину ради защиты украинских граждан в пограничье и уничтожения российского потенциала агрессии.

По словам Президента, ситуация на Донетчине такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала.

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