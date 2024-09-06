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Закупка одежды для добровольческих формирований с убытком в 5,5 млн грн — в Сумах будут судить чиновника

07:54, 6 сентября 2024
Чиновнику грозит до пяти лет тюрьмы.
Закупка одежды для добровольческих формирований с убытком в 5,5 млн грн — в Сумах будут судить чиновника
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В Сумах будут судить чиновника горсовета, подозреваемого в закупке форменной одежды для добровольческих формирований с убытком в 5,5 млн грн.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, в октябре 2022 года исполнительным комитетом Сумского городского совета заключены договоры с предпринимателями по поставке форменной одежды для добровольческих формирований Сумской городской территориальной громады.

«Будучи материально-ответственным лицом, начальник одного из отделов не обеспечил включение в указанные договоры требований по соответствию товара техническим условиям. Более того, во время получения одежды он не проверил ее качество», - сообщили правоохранители.

В результате служебной халатности чиновника поставленная предпринимателями одежда не соответствовала требованиям государственных стандартов, действующих в Украине, и характеристикам, указанным в спецификации, а потому не могла использоваться по своему целевому назначению. Также для добровольческих формирований были закуплены моноочки по завышенным ценам.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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