После обысков в кабинете Александра Ломака в Черниговском горсовете сделали заявление

В помещении Черниговского городского совета провели обыск.

В Черниговском горсовете отреагировали на обыски в кабинете и.о. мэра Чернигова Александра Ломака. Как писала «Судебно-юридическая газета», Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители проводят следственные действия в городском совете Чернигова по делу о незаконном выделении земельного участка.

В пресс-службе Черниговского горсовета отметили, что должностные лица предоставили правоохранителям все необходимые документы, большинство из которых находятся на официальном вебсайте ведомства.

В сообщении говорится, что обыски касались решения Черниговского горсовета от 2017 года. Тогда, по данным ведомства, около 1,5 млн гривен паевого взноса было уплачено предпринимателем, построившим АЗС на земле коммунального предприятия.

«Сообщение, что земельный участок был передан безвозмездно, не соответствуют действительности», - заверили в горсовете.

В пресс-службе сообщили, что в рамках следственных действий был проведен обыск в кабинете и.о. городского головы Чернигова и в помещениях общего отдела городского совета.

Также там добавили, что в 2017 году Александр Ломако не являлся секретарем городского совета, исполняющим обязанности городского головы и не являлся депутатом городского совета.

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