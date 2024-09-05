Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницкой области будут судить злоумышленников, которые избивали, пытали и пытались вывезти в лес соседку, считая ее колдуньей

23:58, 5 сентября 2024
68-летнюю избивали, душили и даже ударили ножом.
В Хмельницкой области будут судить злоумышленников, которые избивали, пытали и пытались вывезти в лес соседку, считая ее колдуньей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области судят 27-летнего мужчину и 35-летнюю женщину по фактам пыток, угрозы убийством, незаконного лишения свободы соседки, которую они считали колдуньей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что находясь под хмельком, обвиняемые пришли в дом 68-летней односелицы, начали стучать в окна и выбили дверь.

Под надуманным предлогом, что потерпевшая якобы совершает колдовские ритуалы, они избили женщину кулаками и ногами по голове, душили, угрожали убийством и даже нанесли несколько ножевых ранений.

Игнорируя мольбы последней прекратить издевательства, мужчина еще раз ударил ее кулаком в лицо, от чего она потеряла сознание. После чего злоумышленники положили ее в багажник автомобиля, с целью вывезти в лесополосу и продолжить пытки.

К счастью, когда злоумышленники ломились в дом, потерпевшая успела вызвать правоохранителей, задержавших обидчиков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бюджет на 2025 год может оказаться под вопросом без предоставления Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф

Правительство рассчитывает получить обещанные G7 в июне 50 млрд долларов, критически нужные для бюджета на 2025 год, без каких-либо дополнительных условий в виде реформ.

Исполнительный директор МВФ от Украины объяснил, почему МВФ направил свою миссию в москву

«Является ли эта миссия «зрадой» именно сейчас – возможно да, но скорее всего – нет» – исполнительный директор МВФ Владислав Рашкован.

Общественный совет добропорядочности должен стать более эффективным в своей деятельности – Офис Президента

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая считает, что Общественный совет добропорядочности должен быть готов к получению полномочий от ОСМЭ.

Желаю, чтобы средний срок обвинительных приговоров ВАКС составлял от 5 до 8 лет, а оправдательных приговоров было как можно менеьше – Семен Кривонос

Директор НАБУ своеобразно поздравил ВАКС с пятилетием процессуальной деятельности и рассказал, что считает ВАКС частью антикоррупционной инфраструктуры.

Предоставление Украине обещанных G7 50 млрд долларов от замороженных активов рф затягивается из-за растущих шансов Камалы Харрис на выборах президента США – Politico

Ситуация с предоставлением Украине 50 млрд долларов, обещанных странами Большой семерки, осложняется из-за изменения политической обстановки в США, а они критически важны для бюджета на 2025 год.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва