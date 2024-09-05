В Хмельницкой области будут судить злоумышленников, которые избивали, пытали и пытались вывезти в лес соседку, считая ее колдуньей

68-летнюю избивали, душили и даже ударили ножом.

В Хмельницкой области судят 27-летнего мужчину и 35-летнюю женщину по фактам пыток, угрозы убийством, незаконного лишения свободы соседки, которую они считали колдуньей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что находясь под хмельком, обвиняемые пришли в дом 68-летней односелицы, начали стучать в окна и выбили дверь.

Под надуманным предлогом, что потерпевшая якобы совершает колдовские ритуалы, они избили женщину кулаками и ногами по голове, душили, угрожали убийством и даже нанесли несколько ножевых ранений.

Игнорируя мольбы последней прекратить издевательства, мужчина еще раз ударил ее кулаком в лицо, от чего она потеряла сознание. После чего злоумышленники положили ее в багажник автомобиля, с целью вывезти в лесополосу и продолжить пытки.

К счастью, когда злоумышленники ломились в дом, потерпевшая успела вызвать правоохранителей, задержавших обидчиков.

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