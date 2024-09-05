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На Хмельниччині судитимуть зловмисників, які били, катували та намагались вивезти в ліс сусідку, бо вважали її чаклункою

23:58, 5 вересня 2024
68-річну били, душили та навіть вдарили ножем.
На Хмельниччині судитимуть зловмисників, які били, катували та намагались вивезти в ліс сусідку, бо вважали її чаклункою
Фото: Хмельницька обласна прокуратура
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На Хмельниччині судимуть 27-річного чоловіка та 35-річну жінку за фактами катування, погрози вбивством, незаконного позбавлення волі сусідки, яку вони вважали чаклункою. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Встановлено, що перебуваючи напідпитку, обвинувачені прийшли до будинку 68-річної односелиці, почали стукати у вікна та вибили двері.

Під надуманим приводом, що потерпіла нібито здійснює чаклунські ритуали, вони побили жінку кулаками та ногами по голові, душили, погрожували вбивством та навіть завдали декілька ножових поранень.

Ігноруючи благання останньої припинити знущання, чоловік вкотре вдарив її кулаком в обличчя, від чого вона втратила свідомість. Після чого, зловмисники поклали її до багажника автомобіля, з метою вивезти в лісосмугу та продовжити катування.

На щастя, коли зловмисники ломились в оселю, потерпіла встигла викликати правоохоронців, які затримали кривдників.

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