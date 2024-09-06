Практика судів
  1. В Україні

Допомагали ухилянтам отримувати фіктивні медичні документи — на Черкащині судитимуть медиків

07:18, 6 вересня 2024
Лікарі підробляли офіційні документи про проходження лікування у медзакладі в умовах денного стаціонару для отримання групи інвалідності.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Черкаській області правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно шістьох службових осіб та працівників одного із медичних закладів регіону за фактами одержання неправомірної вигоди та підроблення офіційного документа, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура у період з жовтня 2023 року по лютий 2024 року медичні працівники лікарні на Уманщині отримували неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення членами та головою ВЛК.

Обвинувачені обіцяли оформлення медичного висновку, який надасть можливість тимчасово уникнути мобілізації  до лав ЗСУ.

Лікарі підробляли офіційні документи про проходження лікування у медзакладі в умовах денного стаціонару для отримання групи інвалідності, і як наслідок - уникнення мобілізації до Збройних Сил України.

«Медична сестра була посередником між ухилянтами і лікарями. Вона відповідала за передачу документів та грошей», - повідомили у прокуратурі.

Зловмисникам загрожує загрожує  покарання у виді  штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа адвокатури не планується – Ольга Стефанішина

Нова міністр юстиції визнає, що є питання до діяльності органів адвокатського самоврядування, але виступає проти радикальних дій.

Звернення щодо перевірки на втручання в роботу судів Держаудитслужби знаходиться на розгляді Григорія Усика з липня

Одне зі звернень стосовно порушення незалежності судів при здійсненні Держаудитслужбою ревізій знаходиться на розгляді у голови ВРП Григорія Усика з липня, інше ВРП адресувала Раді суддів України.

Бюджет на 2025 рік може опинитися під питанням без надання Україні 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

Уряд розраховує отримати обіцяні G7 у червні 50 млрд доларів, які критично потрібні для бюджету на 2025 рік, без будь-яких додаткових умов у вигляді реформ.

Виконавчий директор МВФ від України пояснив, чому МВФ спрямував свою місію до москви

«Чи ця місія є зрадою саме зараз – можливо так, але скоріш за все – ні» – виконавчий директор МВФ Владислав Рашкован.

Громадська рада доброчесності повинна стати більш ефективною у своїй діяльності – Офіс Президента

Заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра вважає, що Громадська рада доброчесності має бути готовою до отримання повноважень від ГРМЕ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва