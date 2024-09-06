Допомагали ухилянтам отримувати фіктивні медичні документи — на Черкащині судитимуть медиків

Лікарі підробляли офіційні документи про проходження лікування у медзакладі в умовах денного стаціонару для отримання групи інвалідності.

У Черкаській області правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно шістьох службових осіб та працівників одного із медичних закладів регіону за фактами одержання неправомірної вигоди та підроблення офіційного документа, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура у період з жовтня 2023 року по лютий 2024 року медичні працівники лікарні на Уманщині отримували неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення членами та головою ВЛК.

Обвинувачені обіцяли оформлення медичного висновку, який надасть можливість тимчасово уникнути мобілізації до лав ЗСУ.

Лікарі підробляли офіційні документи про проходження лікування у медзакладі в умовах денного стаціонару для отримання групи інвалідності, і як наслідок - уникнення мобілізації до Збройних Сил України.

«Медична сестра була посередником між ухилянтами і лікарями. Вона відповідала за передачу документів та грошей», - повідомили у прокуратурі.

Зловмисникам загрожує загрожує покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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