На Донеччині затримали трьох поплічників рф, які підпалювали авто військових

Щоб виконати завдання окупантів, фігуранти спочатку відслідковували локації потенційних цілей, а потім палили їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

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Правоохоронці затримали ще трьох поплічників рф, які підпалювали службові авто Сил оборони на Донеччині. Про це повідомила Служба безпеки України.

Як зазначають у спецслужбі, затриманими виявилося троє мешканців Слов’янська. Двоє із них, віком 17 і 18 років, діяли у складі групи, а третій – рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки, займався підпалами окремо.

«Усі вони шукали «легкого заробітку» у Телеграм-каналах, де потрапили у поле зору російських спецслужб. В обмін на гроші фігуранти почали виконувати замовлення рф на вчинення підпалів військових авто у прифронтовому місті», - кажуть у СБУ.

Під «прицілом» ворога були позашляховики та мікроавтобуси українських захисників, які залучені до виконання бойових операцій на передовій.

Щоб виконати завдання окупантів, фігуранти спочатку відслідковували локації потенційних цілей, а потім палили їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

Для «звітності» перед агресором фігуранти фіксували загоряння на камери власних телефонів.

У такий спосіб вони підпалили два військових автомобілі, після чого готували знищення релейних шаф на місцевих лініях залізничного сполучення.

«Таким чином рашисти сподівалися порушити логістику підрозділів Сил оборони на східному фронті. Правоохоронці запобігли реалізації ворожого плану і затримали всіх трьох зловмисників», - заявили у СБУ.

Під час обшуків в оселях затриманих вилучено легкозаймисті суміші та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

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