В Донецкой области задержали трех приспешников рф, которые поджигали авто военных

Чтобы выполнить задачу оккупантов, фигуранты сначала отслеживали локации потенциальных целей, а затем жгли их с помощью воспламеняющихся смесей.

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Правоохранители задержали еще трех приспешников рф, которые поджигали служебные автомобили Сил обороны в Донецкой области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как отмечают в спецслужбе, задержанными оказались трое жителей Славянска. Двое из них, в возрасте 17 и 18 лет, действовали в составе группы, а третий – рецидивист, ранее отбывавший наказание за кражи, занимался поджогами отдельно.

«Все они искали «легкий заработок» в Телеграмм-каналах, где попали в поле зрения российских спецслужб. В обмен на деньги фигуранты начали выполнять заказы рф на совершение поджогов военных авто в прифронтовом городе», - говорят в СБУ.

Под «прицелом» врага находились внедорожники и микроавтобусы украинских защитников, привлеченных к выполнению боевых операций на передовой.

Чтобы выполнить задачу оккупантов, фигуранты сначала отслеживали локации потенциальных целей, а затем жгли их с помощью воспламеняющихся смесей.

Для отчетности перед агрессором фигуранты фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов.

Таким образом, они подожгли два военных автомобиля, после чего готовили уничтожение релейных шкафов на местных линиях железнодорожного сообщения.

«Таким образом, рашисты надеялись нарушить логистику подразделений Сил обороны на восточном фронте. Правоохранители предотвратили реализацию вражеского плана и задержали всех трех злоумышленников», - заявили в СБУ.

Во время обысков в домах задержанных изъяты легковоспламеняющиеся смеси и мобильные телефоны с подтверждениями подрывной деятельности в пользу россии.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

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