Помогали уклонистам получать фиктивные медицинские документы — в Черкасской области будут судить медиков

Врачи подделывали официальные документы о прохождении лечения в медучреждении в условиях дневного стационара для получения группы инвалидности.

В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении шести служебных лиц и работников одного из медицинских учреждений региона по фактам получения неправомерной выгоды и подделки официального документа.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура в период с октября 2023 по февраль 2024 медицинские работники больницы на Уманщине получали неправомерную выгоду за влияние на принятие решения членами и председателем ВЛК.

Обвиняемые обещали оформление медицинского заключения, которое позволит временно избежать мобилизации в ряды ВСУ.

Врачи подделывали официальные документы о прохождении лечения в медучреждении в условиях дневного стационара для получения группы инвалидности, и как следствие - избегание мобилизации в Вооруженные силы Украины.

«Медицинская сестра была посредником между уклоняющимися и врачами. Она отвечала за передачу документов и денег», – сообщили в прокуратуре.

Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

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