Практика судов
  1. В Украине

Помогали уклонистам получать фиктивные медицинские документы — в Черкасской области будут судить медиков

07:18, 6 сентября 2024
Врачи подделывали официальные документы о прохождении лечения в медучреждении в условиях дневного стационара для получения группы инвалидности.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении шести служебных лиц и работников одного из медицинских учреждений региона по фактам получения неправомерной выгоды и подделки официального документа.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура в период с октября 2023 по февраль 2024 медицинские работники больницы на Уманщине получали неправомерную выгоду за влияние на принятие решения членами и председателем ВЛК.

Обвиняемые обещали оформление медицинского заключения, которое позволит временно избежать мобилизации в ряды ВСУ.

Врачи подделывали официальные документы о прохождении лечения в медучреждении в условиях дневного стационара для получения группы инвалидности, и как следствие - избегание мобилизации в Вооруженные силы Украины.

«Медицинская сестра была посредником между уклоняющимися и врачами. Она отвечала за передачу документов и денег», – сообщили в прокуратуре.

Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обращение по поводу проверки на вмешательство в работу судов Госаудитслужбы находится на рассмотрении Григория Усика с июля

Одно из обращений относительно нарушения независимости судов при осуществлении Госаудитслужбой ревизий находится на рассмотрении у председателя ВСП Григория Усика с июля, другое ВСП адресовал Совету судей Украины.

Бюджет на 2025 год может оказаться под вопросом без предоставления Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф

Правительство рассчитывает получить обещанные G7 в июне 50 млрд долларов, критически нужные для бюджета на 2025 год, без каких-либо дополнительных условий в виде реформ.

Исполнительный директор МВФ от Украины объяснил, почему МВФ направил свою миссию в москву

«Является ли эта миссия «зрадой» именно сейчас – возможно да, но скорее всего – нет» – исполнительный директор МВФ Владислав Рашкован.

Общественный совет добропорядочности должен стать более эффективным в своей деятельности – Офис Президента

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая считает, что Общественный совет добропорядочности должен быть готов к получению полномочий от ОСМЭ.

Желаю, чтобы средний срок обвинительных приговоров ВАКС составлял от 5 до 8 лет, а оправдательных приговоров было как можно менеьше – Семен Кривонос

Директор НАБУ своеобразно поздравил ВАКС с пятилетием процессуальной деятельности и рассказал, что считает ВАКС частью антикоррупционной инфраструктуры.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва