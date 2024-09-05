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Після обшуків у кабінеті Олександра Ломака у Чернігівській міськраді зробили заяву

17:59, 5 вересня 2024
В приміщенні Чернігівської міської ради провели обшук.
Після обшуків у кабінеті Олександра Ломака у Чернігівській міськраді зробили заяву
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У Чернігівській міськраді відреагували на обшуки у кабінеті в.о. мера Чернігова Олександра Ломака. Як писала «Судово-юридична газета», Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці проводять слідчі дії у міській раді Чернігова у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки.

У пресслужбі Чернігівської міськради зазначили, що посадовці надали правоохоронцям усі необхідні документи, більшість з яких є на офіційному вебсайті відомства.

У повідомленні сказано, що обшуки стосувалися рішення Чернігівської міськради від 2017 року. Тоді, за даними відомства, близько 1,5 млн гривень пайового внеску було сплачено підприємцем, який побудував АЗС на землі комунального підприємства.

«Повідомлення, що земельна ділянка була передана безоплатно не відповідають дійсності», - запевнили в міськраді.

У пресслужбі повідомили, що у рамках слідчих дій було проведено обшук в кабінеті в.о міського голови Чернігова та в приміщеннях загального відділу міської ради.

Також там додали, що у 2017 році Олександр Ломако не являвся секретарем міської ради, виконуючим обовʼязки міського голови та не був депутатом міської ради.

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