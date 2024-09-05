У міській раді Чернігова проводяться обшуки – поліція назвала причину

Обшуки проводяться також у приміщеннях комунального підприємства, комерційної структури та місцями мешканні її керівників.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці проводять слідчі дії у міській раді Чернігова у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки.

«Посадові особо без проведення аукціону, як того передбачає закон, надали товариству безоплатне право забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності. На цій земельній ділянці у подальшому збудували АЗС», - заявили у поліції.

За фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем було відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Наразі в рамках зазначеного кримінального провадження поліцейські проводять низку санкціонованих обшуків у приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та місцями мешканні її керівників. Після проведення процесуальних дій та аналізу отриманої інформації прийматимуться процесуальні рішення, додали у департаменті.

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