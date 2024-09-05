Які пільги мають учасники бойових дій та як ними скористатись – роз’яснення

Закарпатський ОТЦК та СП нагадав, що статус учасника бойових дій відкриває доступ до багатьох пільг та соціальних гарантій.
Знижка 75% на оплату житлово-комунальних послуг. Однак пільга не надається автоматично – її необхідно оформити через Пенсійний фонд України.
Що потрібно зробити:
Підготуйте сканкопії документів:
Паспорт
Посвідчення УБД
Обліковий номер платника податків
Подайте дві заяви на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто у відділенні ПФУ:
1) Про внесення відомостей до Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги
2) Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
Пільга надається в грошовій формі – спочатку ви оплачуєте комунальні послуги, а потім отримуєте компенсацію на картку. Для зміни банку, куди нараховуються кошти, потрібно звернутися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду.
Безплатне або пільгове навчання у державних та комунальних закладах освіти:
Повна або часткова оплата коштом державного та місцевих бюджетів
Пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти (до 15 років із 3% річних)
Проживання в гуртожитку, соціальні стипендії
Не знайшли себе в списку на бюджет? Є шанс бути переведеним на вакантне місце. Пільговики мають пріоритет під час переведення.
Безкоштовні ліки та першочергове зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів). Лікування можливе як у державних, так і у приватних клініках, що мають договір з НСЗУ.
Зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, щоб дізнатися, де можна отримати безкоштовне лікування у вашому регіоні.
Місцеві органи влади та приватні компанії часто пропонують знижки та бонуси для учасників бойових дій:
Знижки в магазинах, подекуди навіть безкоштовний вхід до музеїв, театрів та інших культурних закладів
Безкоштовне харчування у школах для дітей учасників бойових дій
Програми матеріальної допомоги для військовослужбовців.
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