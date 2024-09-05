Верховна Рада призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту

Із листопада 2023 року Матвій Бідний тимчасово виконував обов’язки міністра.

Верховна Рада призначила Матвія Бідного очільником Міністерства молоді та спорту України.

За відповідне рішення проголосували 239 нардепів.

15 липня 2020 Матвія Бідного призначили на посаду заступника міністра молоді та спорту.

А з 9 листопада 2023 року він тимчасово виконував обов’язки очільника Мінмолоді.

Раніше ми писали, що Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції.

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