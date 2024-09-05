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Мінстратегпром очолив гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін

16:49, 5 вересня 2024
Германа Сметаніна призначили на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості
Мінстратегпром очолив гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін
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Верховна Рада призначила Германа Сметаніна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. За це рішення 5 вересня проголосувало 247 нардепів.

Герман Сметанін замінив Олександра Камишіна, який переходить в Офіс Президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.

Що відомо про Германа Сметаніна

31-річний Герман Сметанін з 28 червня 2023 року є генеральним директором Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Менеджер з управління оборонно-промислового комплексу.

Перед цим, з 2014 по 2015 рік, Сметанін працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування. Воно є складовою частиною «Укроборонпрому».

З квітня 2016 по січень 2020 працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу. За цей час під його керівництвом розробили броньовані ремонтно-евакуаційні машини «Зубр» і «Лев», а також прийняли до постачання броньовану гусеничну пожежну машину ПГМ-72 на базі танка Т-72.

У 2020-2021 роках Герман Сметанін працював директором з виробництва на Харківському заводі транспортного машинобудування імені В. О. Малишева. З 29 березня 2021 року по 29 листопада 2022 був директором Харківського бронетанкового заводу.

З 1 грудня 2022 року Сметанін був директором з виробництва ЗІМ, виконувачем обов'язків генерального директора на заводі імені В. О. Малишева. 1 травня 2023 року Кабмін призначив його генеральним директором Державного підприємства «Завод імені В. О. Малишева».

Нагадаємо, Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції.

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