Минстратегпром возглавил гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин

Германа Сметанина назначили на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

Верховная Рада назначила Германа Сметанина на должность Министра по стратегическим отраслям промышленности Украины. За это решение 5 сентября проголосовало 247 нардепов.

Герман Сметанин заменил переходящего в Офис Президента Александра Камышина, где он продолжит заниматься вопросом вооружения и инфраструктуры.

Что известно о Германе Сметанине

31-летний Герман Сметанин с 28 июня 2023 г. является генеральным директором Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность». Менеджер по управлению оборонно-промышленного комплекса.

До этого, с 2014 по 2015 год, Сметанин работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Оно является составной частью «Укроборонпрома».

С апреля 2016 по январь 2020 года работал главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода. За это время под его руководством разработали бронированные ремонтно - эвакуационные машины «Зубр» и «Лев», а также приняли к поставке бронированную гусеничную пожарную машину ПГМ-72 на базе танка Т-72.

В 2020-2021 гг. Герман Сметанин работал директором по производству на Харьковском заводе транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. С 29 марта 2021 года по 29 ноября 2022 года был директором Харьковского бронетанкового завода.

С 1 декабря 2022 года Сметанин был директором по производству ЗИМ, исполняющим обязанности генерального директора на заводе имени В. А. Малышева. 1 мая 2023 Кабмин назначил его генеральным директором Государственного предприятия «Завод имени В. А. Малышева».

Напомним, Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции.

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