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Минстратегпром возглавил гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин

16:49, 5 сентября 2024
Германа Сметанина назначили на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности
Минстратегпром возглавил гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин
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Верховная Рада назначила Германа Сметанина на должность Министра по стратегическим отраслям промышленности Украины. За это решение 5 сентября проголосовало 247 нардепов.

Герман Сметанин заменил переходящего в Офис Президента Александра Камышина, где он продолжит заниматься вопросом вооружения и инфраструктуры.

Что известно о Германе Сметанине

31-летний Герман Сметанин с 28 июня 2023 г. является генеральным директором Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность». Менеджер по управлению оборонно-промышленного комплекса.

До этого, с 2014 по 2015 год, Сметанин работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Оно является составной частью «Укроборонпрома».

С апреля 2016 по январь 2020 года работал главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода. За это время под его руководством разработали бронированные ремонтно - эвакуационные машины «Зубр» и «Лев», а также приняли к поставке бронированную гусеничную пожарную машину ПГМ-72 на базе танка Т-72.

В 2020-2021 гг. Герман Сметанин работал директором по производству на Харьковском заводе транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. С 29 марта 2021 года по 29 ноября 2022 года был директором Харьковского бронетанкового завода.

С 1 декабря 2022 года Сметанин был директором по производству ЗИМ, исполняющим обязанности генерального директора на заводе имени В. А. Малышева. 1 мая 2023 Кабмин назначил его генеральным директором Государственного предприятия «Завод имени В. А. Малышева».

Напомним, Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции. 

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