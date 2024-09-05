Виталий Коваль возглавил Министерство аграрной политики и продовольствия

Виталий Коваль занимал должность главы Фонда госимущества.

Верховная Рада 251 голосами назначила Виталия Коваля на должность министра аграрной политики и продовольствия.

До этого у Минагрополитики не было руководителя, обязанности министра исполнял первый заместитель Тарас Высоцкий.

Как известно, 3 сентября Виталий Коваль написал заявление об увольнении от должности главы Фонда государственного имущества. Депутаты не поддержали его увольнение, но впоследствии повторно внесли на рассмотрение соответствующее постановление.

Главой Фонда госимущества Коваль стал в конце 2023 года. До него Фонд возглавлял Рустем Умеров, ныне являющийся министром обороны Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.