Віталій Коваль очолив Міністерство аграрної політики та продовольства

Віталій Коваль обіймав посаду голови Фонду держмайна.

Верховна Рада 251 голосами призначила Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики та продовольства.

До цього Мінагрополітики не мало очільника, обов’язки міністра виконував перший заступник Тарас Висоцький.

Як відомо, 3 вересня Віталій Коваль написав заяву на звільнення з посади голови Фонду державного майна. Депутати не підтримали його звільнення, але згодом повторно внесли на розгляд відповідну постанову.

Головою Фонду держмайна Коваль став наприкінці 2023 року. До нього Фонд очолював Рустем Умєров, який нині є міністром оборони України.

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