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У Раду повторно внесли постанову про звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна

17:39, 4 вересня 2024
Постанова була направлена на розгляд парламенту з рекомендацією профільного комітету схвалити її.
У Раду повторно внесли постанову про звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна
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У Верховну Раду повторно внесли постанову про звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна.

Нову постанову №12009 про звільнення Коваля надано з висновком комітету Ради про розгляд. 

Раніше економічний комітет схвалив рекомендувати звільнити Віталія Коваля з посади ФДМУ. 

Як відомо, 3 вересня Віталій Коваль написав заяву на звільнення, у якій зазначив, що прагне покинути посаду відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України та статті 7 Закону України «Про Фонд державного майна України».

Нагадаємо, що Рада не підтримала звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна.

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