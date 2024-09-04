На Закарпатті пункт пропуску частково призупинить роботу

У пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» частково обмежать пропуск автомобілів.

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Пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієї" на кордоні з Румунією частково призупинить пропуск транспортних засобів. Обмеження будуть діяти місяць, повідомляє прикордонна служба.

За інформацією з румунської сторони, у звʼязку з аварійною ситуацією на мосту через річку Тиса проводитимуться ремонтні роботи.

"Тож пропуск транспортних засобів буде зупинено з 10.00 по 15.00 з понеділка по п’ятницю", - йдеться в повідомленні.

Обмеження триватимуть впродовж місяця починаючи з 5 вересн. Пішохідний рух в даному пункті пропуску зупинятися не буде, повідомили прикордонники.

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