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На Закарпатье пункт пропуска частично приостановит работу

19:47, 4 сентября 2024
В пункте пропуска «Солотвино – Сигету-Мармация» частично ограничат пропуск автомобилей.
На Закарпатье пункт пропуска частично приостановит работу
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Пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармации" на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств. Ограничения будут действовать в месяц, сообщает пограничная служба.

По информации с румынской стороны, в связи с аварийной ситуацией на мосту через реку Тиса будут проводиться ремонтные работы.

"Поэтому пропуск транспортных средств будет остановлен с 10.00 по 15.00 с понедельника по пятницу", - говорится в сообщении.

Ограничения продлятся в течение месяца начиная с 5 сентября. Пешеходное движение в данном пункте пропуска останавливаться не будет, сообщили пограничники.

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