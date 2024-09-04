На Закарпатье пункт пропуска частично приостановит работу

В пункте пропуска «Солотвино – Сигету-Мармация» частично ограничат пропуск автомобилей.

Пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармации" на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств. Ограничения будут действовать в месяц, сообщает пограничная служба.

По информации с румынской стороны, в связи с аварийной ситуацией на мосту через реку Тиса будут проводиться ремонтные работы.

"Поэтому пропуск транспортных средств будет остановлен с 10.00 по 15.00 с понедельника по пятницу", - говорится в сообщении.

Ограничения продлятся в течение месяца начиная с 5 сентября. Пешеходное движение в данном пункте пропуска останавливаться не будет, сообщили пограничники.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.