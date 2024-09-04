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Украина готовится к давлению МВФ относительно девальвации валюты и снижению курса гривны – Bloomberg

17:15, 4 сентября 2024
МВФ собирается на встречу с чиновниками в Киеве и будет давить, чтобы Украина провела девальвацию гривны и повысила налоги.
Украина готовится к давлению МВФ относительно девальвации валюты и снижению курса гривны – Bloomberg
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Во время визита на этой неделе миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет подталкивать Украину к более быстрой девальвации гривны, снижению процентных ставок и усилению мер по сбору налогов, чтобы восполнить дефицит бюджета. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ожидается, что посещающие Киев сотрудники МВФ будут давить на разрушенную войной страну, чтобы она продолжила эти шаги, чтобы продолжить получение финансовой поддержки, поскольку они проводят запланированный пересмотр кредитной программы на 15,6 миллиарда долларов» - отмечает издание.

Результаты пересмотра могут разблокировать выплату Украине в размере 1,1 млрд долларов, если сотрудники Фонда решат, что Украина достигает целей программы и имеет достаточные средства и политику для удовлетворения потребностей в финансировании.

Национальный банк Украины, однако, не желает допустить дальнейшего ослабления гривны. Валюта уже потеряла более 10%, когда прекратил действие фиксированный обменный курс, введенный после полномасштабного вторжения.

Как указывает издание, по последним оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина может столкнуться с дефицитом бюджета в размере 15 миллиардов долларов в следующем году, который еще не заполнен финансовыми обязательствами доноров.

«Чтобы помочь закрыть эту дыру, МВФ планирует побудить центральный банк Украины девальвировать гривну более быстрыми темпами и смягчить свою монетарную политику на фоне умеренной инфляции. Эти шаги призваны увеличить поступления в бюджет Украины в национальной валюте и удешевить заимствования Минфина.

В дискуссиях перед заседаниями на той неделе МВФ также раскритиковал план правительства по повышению нескольких налогов как слишком мягкий и призвал правительство и Президента Владимира Зеленского рассмотреть возможность увеличения более широкого спектра налогов. Одним из возможных предложений является повышение налога на добавленную стоимость» - указывает издание.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», МВФ решил отправить первую миссию в рф после вторжения в Украину. «Я так понимаю, что МВФ решило, что это вторжение закончилось, и можно возвращаться к нормальным отношениям» - отметил советник руководителя ОП Тимофей Милованов.

Напомним, Верховная Рада 3 сентября не смогла принять доработанный законопроект о повышении налогов 11416-д

Автор: Наталья Мамченко 

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