МВФ решил отправить первую миссию в рф после вторжения в Украину

«Я так понимаю, что МВФ решило, что это вторжение закончилось, и можно возвращаться к нормальным отношениям» - Тимофей Милованов раскритиковал решение МВФ отправить миссию в москву.

МВФ станет первой крупной международной финансовой организацией, которая отправит свою официальную миссию в россию после вторжения в Украину в феврале 2022 года, сообщает Reuters.

Представитель рф в МВФ Алексей Можин сообщил, что миссия Международного валютного фонда начнет работу в онлайн-формате 16 сентября и продолжится визитом делегации МВФ в Москву для встреч с российскими официальными лицами до 1 октября.

Последняя ежегодная миссия МВФ посетила рф в ноябре 2019 года, перед началом пандемии COVID. Ни одной миссии МВФ в рф не было с начала войны россии в Украине.

«Многие западные страны подняли вопрос о возможности исключения рф из МВФ после вторжения в Украину, но это оказалось сложным.

С начала войны страны-члены Запада критиковали МВФ за предоставление, как они говорят, слишком оптимистичных прогнозов для пострадавшей от санкций российской экономики и за предупреждение, что любые решения по конфискации замороженных российских активов должны иметь «достаточную юридическую поддержку» - отмечает издание.

Можин сказал, что его заменит экс-руководитель центробанка россии Ксения Юдаева, близкая соратница главы центробанка Эльвиры Набиуллиной. Юдаева находится под санкциями США с апреля 2022 года.

Юдаева ушла с должности первого заместителя главы центробанка в августе 2023 года, но осталась советником Набиуллиной.

На эту новость отреагировал советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов.

«Пока у нас все внимание сосредоточено на изменениях в правительстве, МВФ объявил, что оно посылает миссию в россию.

Это будет первая миссия начала войны. Ранее такие миссии не посылали из-за вторжения россии в Украину. Я так понимаю, что МВФ решил, что это вторжение закончилось и можно возвращаться к нормальным отношениям.

Напомню, что это именно МВФ настаивает, вместе с Лагардом в ЕЦБ, что никак нельзя конфисковывать российские активы. Для этих людей этика, права человека, мораль – это пустое слово. Деньги, финансы – на первом месте.

Но вишенки на торте – это то, что следующим представителем россии в МВФ будет российская банкирша под американскими санкциями. Для МВФ санкции США бездействуют. Какое право есть у МВФ говорит кому-то после этого. Это полное уничтожение репутации.

Когда-то давно, когда я был у власти, я жестко написал о МВФ. Тогда меня распяли в соцсетях, потому что, мол, МВФ – это святые люди, а мы украинские чиновники и экономисты, публичные люди – никто. Мне интересно, что сейчас думают о МВФ те, кто считает их святыми. Теперь тоже все нормально? Никаких проблем нет? Прекрасное место для работы? Компетентные технократы – профессионалы, борющиеся с коррупцией в Украине?» – отметил Милованов в своем сообщении в соцсетях.

Автор: Наталья Мамченко

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